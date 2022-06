Feuerwehr: Wieso in Weiden Löschteiche durch einen Brunnen ersetzt werden

Im Coswiger Ortsteil Weiden ist ein weiterer Saug- und Löschbrunnen in Betrieb genommen worden. Welche Vorteile er mit sich bringt.

Nur die Baken mussten noch weg: Axel Clauß, Ingo Künne und Lars Kolbe (v.li.) am neuen Saug- und Löschbrunnen in Weiden

Weiden/MZ - Im Bemühen der Stadt Coswig, nach und nach alle Löschwasserteiche in den verschiedenen Ortsteilen abzuschaffen, sind die Coswiger nun wieder einen weiteren Schritt vorangekommen. In Weiden wurde - nach langer Warte- und Bauzeit - der nächste Saug- und Löschbrunnen in Betrieb genommen.