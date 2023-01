Feuerwehr wartet auf neue Fahrzeuge

Der Fuhrpark der Oranienbaum-Wörlitzer Feuerwehr ist in Teilen überaltert. Ein Beschaffungsplan soll das ändern. Wie der aktuelle Stand ist.

Oranienbaum-Wörlitz/MZ - Was hat der Fuhrpark der Feuerwehr von Oranienbaum-Wörlitz mit der demografischen Situation im Land gemeinsam? Er ist in weiten Teilen überaltert. Nach Angaben des stellvertretenden Stadtwehrleiters Sven Degen sind sieben Fahrzeuge 25 bis 36 Jahre und älter. Degen spricht gegenüber der MZ auch von einem Investitionsstau. Doch das soll sich ändern. Läuft alles planmäßig, könnten in den nächsten Jahren sieben neue Fahrzeuge angeschafft werden.