Die Freiwillige Feuerwehr Wittenberg-West hat Spielgerät für eine Veranstaltung der AfD zur Verfügung gestellt. Ob das in Ordnung ist, wird heftig diskutiert. Wo die Konfliktlinien des brisanten Falls verlaufen.

Wittenberg/MZ - Kaum eine Berufsgruppe ist in Deutschland derart angesehen wie die Feuerwehr. Ob hauptamtlich oder „freiwillig“, erreicht sie in Umfragen Werte in den hohen 90 Prozent. Weil wir wissen, dass sie uns retten. Weil wir uns auf sie verlassen können, egal wer wir sind. Passt es da ins Bild, wenn eine Feuerwehr etwas zur Veranstaltung einer Partei beiträgt?