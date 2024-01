Einsatzkräfte der Coswiger Feuerwehr rücken etliche Male umsonst in Industriestraße aus. In der Asylbewerberunterkunft werden Meldeanlagen immer wieder zerstört und dabei ausgelöst.

Immer wieder falscher Alarm - Situation in Asylbewerberunterkunft spitzt sich zu

Feuerwehr in Coswig

Insgesamt 88 alleinreisende Männer aus unterschiedlichen Ländern leben in der Asylunterkunft in der Coswiger Industriestraße.

COSWIG/MZ. - Nur Minuten vor Mitternacht schlagen am Silvesterabend die Pieper der Coswiger Feuerwehrleute Alarm. „Da ist sofort höchste Eile geboten, weil wir von Feuerwerkskörpern ausgehen“, kommentiert Stadtwehrleiter Ingo Künne. Darum verlassen die in Bereitschaft stehenden Kameraden ihre Wohnungen und hetzen zum Feuerwehrgebäude. Dort angekommen „springen“ sie in ihre Einsatzkleidung, besetzen einen Löschzug und eilen zur Industriestraße. Der Alarm kommt von der dort befindlichen Asylbewerberunterkunft.