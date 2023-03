Feueralarm im Eisenmoorbad Feuermelder im Patientenzimmer der Kur in Bad Schmiedeberg hat Fehlalarm ausgelöst

In einem Patientenzimmer der Rehaklinik 1 in Bad Schmiedeberg hat es am späten Dienstagabend einen Fehlalarm gegeben. Die umliegenden Feuerwehren rückten aus. Was war die Ursache?