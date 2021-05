Feuer Wittenberg: Hoher Schaden: 62-Jähriger bei Brand in Mehrfamilienhaus leicht verletzt

Wittenberg - Bei einem Brand in einem Wittenberger Mehrfamilienhaus ist ein Schaden von rund 125.000 Euro entstanden. Ein 62 Jahre alter Bewohner wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Wittenberg mitteilte. Die Brandursache muss noch geklärt ...

Bei einem Brand in einem Wittenberger Mehrfamilienhaus ist ein Schaden von rund 125.000 Euro entstanden. Ein 62 Jahre alter Bewohner wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Wittenberg mitteilte. Die Brandursache muss noch geklärt werden.



Schäden sind am Sonntagmorgen in der Wohnung des 62-Jährigen und an der Fassade entstanden. Die anderen Bewohner mussten für die Zeit der Löscharbeiten das Haus verlassen, konnten aber wieder in ihre Wohnungen zurückkehren, wie ein Polizeisprecher sagte. (dpa)