Bei einem Feuer in Cobbelsdorf ist in der Nacht ein Kalb verendet.

Cobbelsdorf/MZ - Bei einem Brand in einem Stall in Cobbelsdorf ist in der Nacht zum Mittwoch ein Kälbchen getötet worden. Um 0.40 Uhr war der Polizei ein Brand in einem Kuhstall in dem Coswiger Ortsteil gemeldet worden.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten war das Feuer schon weitestgehend durch Kameraden der Feuerwehr gelöscht worden. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer aus bisher noch ungeklärter Ursache in einem Nebengebäude der Stallanlage ausgebrochen, in welchem Kälber untergebracht sind.

Der Schaden soll sich auf rund 4.000 Euro belaufen. Zur Klärung der Brandursache hat die Polizei ein Brandermittlungsverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.