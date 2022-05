Feuer in Wittenberger Obdachlosenunterkunft

Wittenberg/MZ - Im Wittenberger „Haus der Wohnhilfe“ hat es am Sonntag gebrannt. Bei dem Brand am Nachmittag in der Obdachlosenunterkunft am Teucheler Weg wurde ein Bewohner schwer verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Bei zwei weiteren bestand Verdacht auf Rauchgasvergiftung, diese hätten aber angegeben, im Haus bleiben zu wollen, bestätigte die Polizei am Abend entsprechende MZ-Informationen.

