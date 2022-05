Feuer gelegt? Wieso im Agrarbetrieb in Kleinkorgau Brandstiftung vermutet wird

Kurze Zeit nach dem Brand in Seegrehna hat das Feuer im Agrarbetrieb in Kleinkorgau gewütet. Tiere blieben unverletzt. Einige Umstände nähren den Verdacht auf Brandstiftung.

Bad Schmiedeberg/MZ - Der Geruch von loderndem Stroh liegt am Montagmittag über Bad Schmiedeberg in der Luft, kilometerweit ist eine dunkle Rauchsäule zu sehen. Auf dem Gelände des Kleinkorgauer Agrarbetriebes „Milch und Fleisch“ ist eine Halle, die bis oben hin mit Stroh gefüllt war, in Brand geraten. Wenige Minuten später soll das Feuer dann bereits auf umliegende Rinderställe und mehrere Strohdiemen übergegriffen haben. Seit kurz nach 12 Uhr sind rund 85 Einsatzkräfte der Wehren mit 25 Fahrzeugen damit beschäftigt, die Flammen unter Kontrolle zu bekommen. Besonders herausfordernd: Vier Brandstellen müssen gelöscht werden.