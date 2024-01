In Ferropolis stehen 2024 große Festivals, Mitmachaktionen, Sport und ein Feuerwerk auf dem Programm. Die Stadt aus Eisen ist auch ein Freiluftmuseum. Hier können Besucher die Geschichte der ostdeutschen Braunkohleförderung erleben.

Was 2024 den Besuchern in der Stadt aus Eisen alles geboten wird

Gräfenhainichen. - Ferropolis bei Gräfenhainichen im Landkreis Wittenberg plant 2024 zwölf Events. Das Programm in der Stadt aus Eisen umfasst unter anderem Musikfestivals, eine Sportveranstaltung und eine Feuerwerksshow. "Neu ist in diesem Jahr das Macherfestival 'The Real Life Guy'", sagte Janine Scharf, Mitglied der Geschäftsleitung der Ferropolis GmbH.

"Vom 22. bis 25. August wird mit dem Publikum zusammen gebaut. Was es konkret wird, entscheidet sich vor Ort. Die Initiatoren wollen damit den Leuten Lust auf das Handwerk machen", so scharf weiter. Ebenso neu im Programm ist auch das Schlagerfestival 'Olé Party' für die ganze Familie am 7. September.

Ferropolis: Besucherzahlen sind nach der Corona-Krise wieder konstant

2023 kamen nach Angaben der Geschäftsleitung 308.000 Gäste auf das Gelände, davon 38.000 Tagesgäste und 270.000 Veranstaltungsbesucher. Im Jahr 2022 waren es insgesamt 340.000 Gäste, davon 40.000 Tagesgäste. "Wir sind mit den Besucherzahlen sehr zufrieden. Vor Corona waren es jährlich um die 33.000 Tagesgäste", sagte Scharf. "Seitdem haben wir uns hochgearbeitet. Die Zahl der Veranstaltungsbesucher schwankt, je nachdem wie viele Großveranstaltungen es gibt."

Campen unter Baggern am Gremminer See

Vom 28. März bis 2. Juni darf auf dem Areal direkt am Ufer des Gremminer Sees wieder mit Zelt, Camper oder Wohnmobil übernachtet werden. Unter dem Motto 'Campen unter Baggern' sind die Gäste von fünf gigantischen Tagebaugroßgeräten umgeben. "Aufgrund der guten Resonanz der letzten Jahre ist ein weiteres Campinggelände in der Nähe der Baggerstadt geplant", erklärte Scharf.

Festival-Sommer: Full Force, Splash, Melt, Hive und das Whole Festival

Für Sportbegeisterte gibt es den 'Neuseenmann Triathlon' vom 1. bis 2. Juni. Das 'Hive Festival', ein spezielles Angebot für elektronische Musik, findet vom 7. bis 9. Juni statt. Danach dreht sich auf dem 'Full Force Festival' vom 21. bis 23. Juni alles um Metal, Hardcore und Punk.

Außerdem sind das Hip-Hop-Festival 'Splash' vom 4. bis 6. Juli und das 'Melt-Festival' vom 11. bis 14. Juli im Angebot. Zudem gibt es das 'Whole-Festival' vom 2. bis 5. August für ein queeres Publikum. Die Feuerwerkshow 'Pyrogames' am 14. September mit Feuer, Laser-Licht und Musik bildet den Abschluss des Eventsommers.

Auch Heiraten in Ferropolis ist möglich

In Ferropolis kann auch geheiratet werden. "Das ist zum Trend geworden. Im Vorjahr wurden drei Ehen geschlossen. In diesem Jahr könnten es vier bis fünf werden. Es gibt bereits drei Voranmeldungen", sagte Scharf.

Schienen in Ferropolis müssen saniert werden

Hinsichtlich des Erhalts der Bagger steht die Sanierung der Schienenschwellen des Absetzers 'Gemini' nach dem Veranstaltungssommer auf dem Plan. Und im Museumsbereich soll das digitale Angebot erweitert werden.

"Dabei geht es unter anderem um die verschiedenen Berufsgruppen des Tagebaues. Hier wollen wir zeigen, wie schwer die Arbeit war", sagte Scharf. "Ebenso soll in die Ausstellung das zu DDR-Zeiten weggebaggerte Dorf Gremmin eingebunden werden."

Ferropolis war einmal der Tagebau Golpa-Nord

Seit der Weltausstellung 'Expo 2000' bilden in Ferropolis drei ausgediente Tagebaubagger und zwei Absetzer die Kulisse für Konzerte. Die Geräte sind Zeitzeugen der ostdeutschen Industriegeschichte, mehrere hundert Tonnen schwer und bis zu 30 Meter hoch.

Seit 1958 wurden im damaligen Tagebau Golpa-Nord in 33 Jahren rund 70 Millionen Tonnen Braunkohle gefördert und 341 Millionen Kubikmeter Erde bewegt. Nach der Stilllegung 1991 begann die Sanierung des Geländes zum heutigen Ferropolis.