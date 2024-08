Automobil & Luxus Ferrari, Lamborghini und Rolls-Royce: Geheime Auto-Schätze im Landkreis Wittenberg

Die Vielfalt an zugelassenen Luxus-, Sport- und Exotenfahrzeugen im Landkreis Wittenberg ist groß. Was es für Modelle sind und in welchen Städten sie entdeckt werden können.