Für eine besondere Sommerschule kooperieren die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz und die Jugendkunstschule der Cranach-Stiftung Wittenberg. Gestartet wurde am Montag im und am Gotischen Haus im Wörlitzer Park, jetzt geht es in den Räumen der Jugendkunstschule in Wittenberg weiter.

(Foto: Thomas Klitzsch)