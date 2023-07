Die Stadt Wittenberg investiert mehr als 70.000 Euro in die Grundschulen. Was alles gemacht wird.

Ferien: Das wird an Wittenbergs Grundschulen erneuert und umgebaut

Bauarbeiten am Schulhaus

Die Stadt investiert in Wittenbergs Grundschulen.

Wittenberg/MZ - Die Stadt Wittenberg führt während der unterrichtsfreien Zeit in den Sommerferien mehrere Baumaßnahmen an städtischen Schulen durch. Wie es auf Anfrage hieß, soll neben kleineren Ausbesserungsarbeiten, wie Malerarbeiten, der Umbau eines ungenutzten Eingangs in der Friedrich-Engels-Grundschule erfolgen.