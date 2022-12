Feiertagsruhe auf den Wittenberger Baustellen

Was im zu Ende gehenden Jahr in der Stadt weitgehend fertiggestellt worden ist und wo es 2023 weitergeht.

Wittenberg/MZ - An der Hochwasserschutzmauer in Kleinwittenberg kommt man bei so einer Zwischenbilanz zum Jahresende natürlich nicht vorbei. Zur Zeit ruht dort, wie nahezu überall zwischen den Feiertagen, zwar der Baustellenbetrieb, doch ist es wie seitens der Stadt Wittenberg vorgesehen und angekündigt, zuvor offenbar gelungen, die so genannten Anker, die die verschiedenen Teile der Anlage miteinander verspannen, „zu 100 Prozent“ einzubauen.