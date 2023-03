Frauentag in der Lutherstadt

„Girls just wanna have fun“ heißt die beim Publikum beliebte Frauentagsshow im Clack-Theater. Schon jetzt gehen Karten für 2024 weg.

Wittenberg/MZ - Also der Frauentag. Ein gesetzlicher Feiertag ist er in Deutschland lediglich in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin. Aber um ihn zu feiern, braucht man, pardon: frau, ja nicht zwingend einen freien Tag. Im Clack-Theater Wittenberg etwa geht das seit dem 22. Februar täglich außer Montag.