Das besondere Marktformat geht ab April in der Lutherstadt weiter. Welche Termine gesetzt sind.

Auf Wittenbergs Marktplatz soll demnächst wieder zum Feierabendmarkt eingeladen werden. Mehrere Termine werden angeboten.

Wittenberg/MZ. - Ab April startet in Wittenberg wieder die Saison der Feierabendmärkte. An insgesamt fünf Terminen wird auf dem historischen Marktplatz dazu eingeladen, den Mittwochabend in entspannter Atmosphäre ausklingen zu lassen – mit kulinarischen Angeboten, Getränken und Zeit für Begegnung.

Wie es in einer entsprechenden Mitteilung weiter heißt, finden die Feierabendmärkte an folgenden Terminen 2026 statt:  29. April, 27. Mai, 24. Juni, 19. August und 9. September (parallel zum „Oktoberfestchen“ der Lutherstadt Wittenberg). Alle Termine fallen auf einen Mittwoch.

Der Markttag beginnt jeweils mit dem regulären Wochenmarkt von 8 bis 15 Uhr. Im Anschluss bauen die Feierabendmarkthändler auf, sodass der Feierabendmarkt von 16 bis 21 Uhr stattfindet. Dieser Markt ergänze den klassischen Wochenmarkt um ein abendliches Angebot, das Einkauf und Freizeit miteinander verbindet.

Info gibt es unter lutherstadt-wittenberg.treffpunkt-wochenmarkt.de oder auf Instagram unter @treffpunkt_wochenmarkt.

Er biete Raum für Genuss, Austausch und geselliges Beisammensein – mitten auf dem Marktplatz und in besonderer Atmosphäre. „Der Feierabendmarkt ist eine schöne Ergänzung zum Wochenmarkt und bietet den Menschen die Möglichkeit, den Tag gemeinsam ausklingen zu lassen“, so Katrin Schiel, Niederlassungsleiterin der Deutschen Marktgilde. „Wir freuen uns, 2026 wieder mehrere Termine anbieten zu können.“