Feierabendmarkt in Wittenberg feiert Premiere

Wittenberg/MZ - Erstmals fand in Wittenberg der Feierabendmarkt statt. Am Donnerstag hieß es zum ersten Mal Verkaufsstände, Musik und Verköstigungen von 16 bis 21 Uhr auf dem Marktplatz. Schlagersängerin Ramona sorgte zum Start für musikalische Umrahmung. „Der Feierabendmarkt kommt aus dem Gedanken heraus, dass viele es nicht vor 16 Uhr auf den Wochenmarkt schaffen und dann kaum noch einer da ist“, sagt Wittenbergs Marktmeister Klaus Nunweiler, der am Mittag noch damit beschäftigt ist, die Händler ihren Plätzen zuzuweisen.