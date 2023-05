Der Zirkus „Barley Renz“ gastiert auf dem Schützenplatz in Kemberg. Wer die Stars im Zelt sind.

Familienzirkus gastiert in Kemberg - Wer die Stars der Manege sind

Kemberg/MZ - „Manege frei!“ In die rot-gelbe Zeltstadt auf dem Schützenplatz in Kemberg lockt an diesem Wochenende der Circus „Barley Renz“ mit Akrobatik, Clownerie, Tiernummern und einer Feuershow. Die Stars der Manege sind die Töchter der fünfköpfigen Zirkusfamilie.