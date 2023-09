Familienleben in Sachsen-Anhalt Von Arbeit bis Verkehr und Schule: Letzter Platz für Kreis Wittenberg - Woran liegt das?

Die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme unter fast 12.000 Bürgern in Sachsen-Anhalt zeigen erhebliche Mängel in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens Warum der Kreis Wittenberg insgesamt so schlecht abschneidet.