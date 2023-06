Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/Wittenberg/MZ - Das Berufungsverfahren gegen einen Wittenberger, der versucht haben soll, zum Jahreswechsel 2019/2020 in einem Imbiss und in einem Supermarkt mit falschen Zehn-Euro-Scheinen zu bezahlen - bei den Banknoten handelte es sich um so genanntes „Glücksgeld“, das in China hergestellt wurde -, wird am 28. Juni vor der 4. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau fortgesetzt. Den zweiten Prozesstag am Dienstag nutze Ines Kreisel, die den 31-Jährigen verteidigt, zu einer Erklärung im Namen ihres Mandanten.