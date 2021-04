Fahrradunfall Fahrradunfall: 73-Jähriger rammt Radfahrer, der auf Motorhaube fällt und sich verletzt

Wittenberg - Schon wieder ist bei einem Fahrradunfall ein Mensch verletzt worden: Ein 73-jähriger Renault-Fahrer befuhr nach Polizeiangaben am Montag gegen 18.40 Uhr die Straße der Befreiung in Wittenberg in Richtung Friedrichstraße. An der Einmündung Schillerstraße stieß er mit dem vorfahrtsberechtigten Radfahrer zusammen, der auf der Schillerstraße unterwegs war und an der Einmündung nach links in die Straße der Befreiung ...