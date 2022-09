Fahrradstadt Wittenberg - der Konkurrenzdruck für Händler steigt

In Wittenberg lässt sich eine große Fahrrad-Handelskette nieder. Was die vielen etablierten Händler dazu sagen und was das für Kunden bedeutet.

Wittenberg/MZ - Wittenberg entwickelt sich zur Fahrradstadt. In Bezug auf Radwege gibt es zwar noch einigen Nachbesserungsbedarf, aber: Erstmals seit vier Jahren findet an diesem Wochenende wieder ein internationales Radrennen in der Lutherstadt statt und in dieser Woche hat eine große Fahrrad-Handelskette eine neue Filiale in der Stadt geöffnet. Fahrradfahrer und -enthusiasten können sich über das dadurch nochmals erweiterte Angebot freuen. Doch wie gehen die alteingesessenen Händler mit dem zusätzlichen Konkurrenzdruck um?