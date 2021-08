Fahrraddieb in Wittenberg von Autohaus-Mitarbeiter gestellt

Am Montagmittag gegen 12:50 Uhr schaute sich eine männliche Person im Verkaufsraum eines Autohauses in der Dessauer Straße in Wittenberg um. Der später namentlich bekannt gewordene 23-Jährige soll sich dann plötzlich ein im Verkaufsraum stehendes Elektrofahrrad gegriffen haben und hinausgerannt sein.

Ein Mitarbeiter des Autohauses folgte ihm. Auf seiner Flucht ließ er das Fahrrad los. Dem Mitarbeiter des Autohauses gelang es, den 23-Jährigen festzuhalten und der Polizei zu übergeben. (mz/red)