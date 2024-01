Wittenberg/MZ - Nach einem Unfall musste ein Radfahrer ins Krankenhaus gebracht werden. Der Unfallverursacher wird gesucht.

Nach jetzigem Erkenntnisstand befuhr eine/e unbekannte/r VW-Fahrer/in am 22.01.2024 um 06.29 Uhr in Wittenberg die Sternstraße aus Richtung Lutherstraße kommend in Richtung Berliner Straße mit der Absicht, in den Kreisverkehr der Geschwister-Scholl-Straße / Paul-Gerhardt-Straße einzufahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 51-jährigen Radfahrer, welcher sich bereits im Kreisverkehr befand.

Der Radfahrer kam zu Fall und verletzte sich. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem VW soll es sich um einen weißen Caddy mit Aufschrift gehandelt haben.