Wittenberg/MZ - Zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht und verletzter Person werden Zeugen gesucht.

Wie dazu aus dem Revier in Wittenberg mitgteilt wurde, wollte am Freitagmittag eine 74-jährige Pedelec-Fahrerin in Wittenberg den Bahnübergang am Ausstiegspunkt Altstadtbahnhof passieren und über den Kurfürstenring in Richtung Elbstraße fahren. Am Kurfürstenring musste sie anhalten, da Fahrzeuge den Kurfürstenring passierten. Daraufhin stieg sie vom Sattel ab und wartete. Plötzlich fuhr ein unbekannter Radfahrer denselben Weg und fuhr auf die Pedelec-Fahrerin auf. Die Frau stürzte und verletzte sich.

Information: Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen und/oder zur Identität des unbekannten Radfahrers machen können, sich im Polizeirevier Wittenberg unter der Telefonnummer 03491/46 90 oder per E-Mail unter [email protected] zu melden.

Der unbekannte Radfahrer flüchtete in Richtung Amtsgericht. Die 74-Jährige wurde vor Ort medizinisch versorgt. Einen Transport ins Krankenhaus lehnte sie ab. Ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet.