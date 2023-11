Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wiesenburg/MZ - Am 5. November befuhr der 84-jährige Fahrer eines Ford um 11.45 Uhr die B 107 aus Richtung Wiesenburg kommend in Richtung Göritz. Eigenen Angaben zufolge kam er in einer Kurve ins Schleudern und in weiterer Folge nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sich das Fahrzeug überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam.