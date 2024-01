In Wittenberg gab es zwei Unfälle am Dienstag. Die Fahrer mussten ins Krankenhaus.

Wittenberg/MZ - Eine 26-jährige Opel-Fahrerin wurde am Dienstagmorgen leicht verletzt. Sie befuhr um 07.25 Uhr die K 2029 aus Richtung Körbin-Neu kommend in Richtung L 129. In Höhe Körbin-Alt kam sie in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte aufgrund der Witterungsbedingungen zunächst in einen Graben und anschließend in einen Gartenzaun. Die junge Frau wurde ins Krankenhaus gebracht. Zudem entstand Sachschaden.

Am selben Tag befuhr um 11 Uhr der 75-jährige Fahrer eines Peugeot in Bergwitz die Bahnhofstraße aus Richtung Lindenstraße kommend in Richtung L 129. An der Einmündung L129 / Bahnhofstraße fuhr er geradeaus in die Bahnhofstraße, kollidierte mit zwei Verkehrszeichen und kam nach circa 200 Meter an einer Laterne sowie einem Blumenkübel aus Beton zum Stehen. Der Fahrer wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht.