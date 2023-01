Fahrer fährt nach Unfall in Wittenberg einfach weg

Wittenberg/MZ - Einen Fall von Fahrerflucht haben Zeugen in Wittenberg am Freitag, 6. Januar, gegen 21 Uhr der Polizei gemeldet. Nachdem er auf dem Parkplatz einer Schnellrestaurantkette an der Berliner Chaussee in Wittenberg einen Unfall verursacht haben soll, habe sich der betreffende Fahrer mit dem Pkw entfernt, so die Information an die Beamten. Allerdings bemerkte eine Streife den Gesuchten im Stadtgebiet und konnte ihn überprüfen. Der polizeibekannte 26-jährige Fahrzeugführer gab an, nichts von einem Unfall bemerkt zu haben.

Die Überprüfung der Fahrzeugdaten durch die Beamten ergab, dass der Versicherungsschutz erloschen ist. Nach Aufnahme des Unfalls entfernten sie die Siegel von den Kennzeichen und untersagten die Weiterfahrt. Da sich der Mann laut Polizei aber uneinsichtig zeigte, wurden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Der 26-Jährige werde sich nun wohl wegen Unfallflucht und Fahrens ohne Versicherungsschutz verantworten müssen, so die Vermutung nach diesem Vorfall.