Ein 22-Jähriger wird in Wittenberg vermisst.

Wittenberg/MZ - Ein 22-jähriger Mann, der seit dem 26. Juli 2023 als vermisst galt, konnte wohlbehalten wieder aufgefunden werden. Wie die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau berichtet, wurde er am Abend des 28. Juli 2023 in der Nähe des Bergwitzsees angetroffen und zurück in die Einrichtung gebracht, aus der er verschwunden war.