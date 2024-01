Expertin erklärt in Oranienbaum, was auch der Einzelne tun kann

Der Wörlitzer See führte zum Start ins neue Jahr viel Wasser. Es gab auch schon andere Zeiten, etwa waren im Spätsommer 2018 Kanäle trocken und die Seespitze an der Felseninsel ohne Wasser.

Oranienbaum/MZ. - Zum Ende dieses Jahrhunderts wird Experten zufolge in Leipzig ein Klima herrschen wie in Südfrankreich. Eine Aussicht, die nicht einmal frankophile Zeitgenossen mit Vorliebe fürs Mediterrane erfreuen kann, denn eine derartige Verschiebung der mittleren klimatischen Bedingungen muss beunruhigen. Am Donnerstagabend ging es in der Aula der Gesamtschule im Gartenreich in Oranienbaum auch um diesen sogenannten Zwillingsstädte-Vergleich. Da war Petra Mahrenholz vom Umweltbundesamt (Uba) zu Gast.