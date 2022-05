Exkursion mit Ernst Paul Dörfler im Wittenberger Stadtpark

Am Vorabend des Himmelfahrtstages begaben sich Wittenberger mit Ernst Paul Dörfler auf eine Exkursion durch den Stadtpark. Was sie dort erfuhren.

Wittenberg/MZ - Wer kennt sie nicht - die Nachtigall, Königin aller Singvögel. Auch Luther, bekannt als „Wittenbergisch Nachtigall“ , fühlte sich von deren magischem Gesang angezogen. Als Ernst Paul Dörfler, promovierter Ökochemiker und bekannter Buchautor, bei seiner Parkexkursion am Vorabend des Himmelfahrtstags in Wittenberg über die Nachtigall sinniert und dabei regelrecht ins Schwärmen gerät, verspürt ein jeder der rund 20 Teilnehmer, welche Faszination von jenem Vogel ausgeht. Schmetternd, schluchzend, klagend, ja mit rhythmischen Gesängen den Naturraum erfüllend - so präsentiert sich der nur 16 bis 17 Zentimeter große Geselle.