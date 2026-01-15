Ein 30-jähriger Exhibitionist hat seinen Penis vor zwei Frauen in Wittenberg zur Schau gestellt. Erst die Polizei konnte ihn zum Verlassen des Mehrfamilienhauses bewegen.

Er wollte nicht gehen! Exhibitionist stellt Penis vor Seniorin zur Schau

Ein 30-jähriger Exhibitionist hat sich in Wittenberg vor zwei Frauen entblöst.

Wittenberg. – Ein Exhibitionist hat am Dienstag in der Coswiger Straße in Wittenberg eine Seniorin belästigt, teilt die Polizei mit.

Demnach habe der unbekannte Mann bei der 79-Jährigen geklingelt. Diese habe den Mann in das Mehrfamilienhaus hineingelassen. Wenig später stand dieser vor ihr und zog Hose sowie Unterhose herunter.

Platzverweis gegen Exhibitionisten in Wittenberg

Auch einer 44-Jährigen, die sich in der Wohnung befand und in den Flur blickte, stellte er seinen Penis zur Schau, so die Polizei weiter. Trotz mehrfacher Aufforderung habe der Mann das Wohnhaus nicht verlassen.

Die hinzugerufene Polizei habe den 30-Jährigen in der oberen Etage des Hauses angetroffen und ihm einen Platzverweis ausgesprochen. Gegen ihn wird nun ermittelt.