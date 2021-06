Exhibitionist im Bus in Wittenberg?

Am Montagabend wurde der Polizei um 20.18 Uhr angezeigt, dass ein Fahrgast im Bus in der Dessauer Straße in Wittenberg exhibitionistische Handlungen an sich vorgenommen haben soll. Nach ersten Erkenntnissen gaben eine 14-jährige Jugendliche und eine 23-jährige Frau, welche sich ebenfalls im Bus befanden, an, dies gesehen zu haben.

Der 29-jährige Tatverdächtige gab an, nichts gemacht zu haben. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts exhibitionistischer Handlungen eingeleitet. Außerdem wurde er aus dem Bus begleitet, sodass die beiden Geschädigten ihre Fahrt fortsetzen konnten. (mz)