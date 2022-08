Ex-Fußballer wird Fighter in Wittenberg

Tuan Phan Duc will in Italien Ende September Europameister für Deutschland und Wittenberg werden. Die Finanzierung der Teilnahme ist noch offen.

Wittenberg/MZ - Der Coach schont die harten Jungs schon bei der Erwärmung im Wittenberger Sportzentrum Shu Ha Ri nicht. Später demonstriert er die einzelnen Übungseinheiten, ist immer mittendrin - voll in Action. „Es kommt auf die Technik an, nicht auf Kraft“, sagt der 62 kg schwere Mann, der seinen Trainingspartner, der immerhin 85 kg wiegt, einfach so in die Höhe hievt.