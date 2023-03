Alles dicht: In Wittenberg blieb auch das Reisezentrum zu.

Wittenberg/MZ - Montag, kurz nach 9 Uhr am Hauptbahnhof Wittenberg: Wo es sonst betriebsam zugeht, herrscht am Morgen dieses 27. März beinahe gähnende Leere. Ein Mann liegt in einer Ecke des Warteraumes: Er hat dort offenbar die Nacht verbracht und ist auch jetzt noch nicht richtig wach, nur einmal hebt er kurz den Kopf. Etwas weiter entfernt sitzt eine Frau und schaut zu einer Anzeigentafel. Dass der Fern- und der Regionalverkehr derzeit eingestellt ist, steht da zu lesen und für alle, die es nicht ohnehin schon wussten: EVG-Streik.