Es wird an elf verschiedenen Orten in den Naturpark eingeladen. Organisiert wird die Flakupa von Coswiger Verein Naturpark Fläming.

Kunst und Kultur im Fläming: So wird die Flakupa in Coswig

Coswig/MZ - „Eigentlich fängt die Flakupa schon am Sonnabend an“, verblüfft Annekatrin Els vielleicht sogar ein bisschen. Denn natürlich findet die Veranstaltung – wie in den jüngsten Wochen intensiv beworben – erst am 8. Oktober, also am Sonntag statt.