Großes Mitsubishi-Fantreffen an der Elbe in Pretzsch

Auf dem Pretzscher Sportplatz sammeln sich bei einem der größten Mitsubishi-Fantreffen in Deutschland fast 200 Fahrzeuge.

Pretzsch/MZ - „Hier ist ein Treffen gewachsen von der Familie für die Familie“, beschreibt Mario Siegmann die Stimmung, die sich bereits am Freitagabend über den Pretzscher Sportplatz legt. An die 200 Fahrzeuge treffen zum traditionellen Mitsubishi Fantreffen an der Elbe ein.