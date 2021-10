Evangelische und katholische Christen aus Mitteldeutschland verbringen gemeinsam Zeit in Rom

Oranienbaum/Rom/MZ - Der Begriff Privataudienz ist irreführend, zumindest wenn es sich um eine derartige Visite beim Papst in Rom handelt. Oder wie es Bärbel Spieker formuliert: „Privat heißt nicht zu fünft im Wohnzimmer.“ Klar. Stattdessen sitzt man zu Hunderten (mindestens) in der Audienzhalle, die hat nach Auskunft von Spieker 6.000 Plätze. Selbst wenn man also auf die Bühne darf, wie das zur letzten Reise 2016 der Fall gewesen sei, als einige Jugendliche dafür ausgelost wurden, ist es also ziemlich großer Bahnhof.

2016 war auch die Premiere des ökumenischen Projektes „Mit Luther zum Papst“. Etwa 1.000 Pilger hatten sich seinerzeit aus Mitteldeutschland auf den Weg nach Rom gemacht. Schon damals mit dabei war Bärbel Spieker, Pfarrerin aus Oranienbaum, und das ist sie auch diesmal. Insgesamt sind sie 500 Reisende aus der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, dem Bistum Magdeburg und - wie Spieker selbst - von der Evangelischen Landeskirche Anhalts. Auch einige Konfessionslose dürften mit von der Partie sein. Aus Oranienbaum etwa sei ein Zwölfjähriger mitgefahren, der nicht in der Gemeinde sei, aber Interesse an der Antike habe.

Bevor es losging auf der Eingangsterrasse des Oranienbaumer Pfarrhauses: Namensschilder werden ausgegeben und abgehakt, wer da war. Das haben die beiden ehrenamtlichen Teamer übernommen. (Foto: Bärbel Spieker)

Eigentlich sollte die Fahrt 2020 stattfinden, aber das hat die Coronapandemie wie so vieles andere in den letzten zwei Jahren verhindert. Seit dem 23. Oktober holen sie alles nach, da fuhr in Oranienbaum einer von mehreren Bussen im Land ab. 45 waren sie an Bord, los ging es um 15 Uhr, Ankunft in Rom am nächsten Tag war 13 Uhr auf einem Bungalow-Campingplatz des Reiseveranstalters Höffmann außerhalb der Stadt. Auf die Frage, was man während der langen Fahrt so macht, sagt Spieker: „Lesen. Und man döst.“

Noch mal Ruhe zu tanken war sicher kein Fehler angesichts des Programms, das sie erwartet hat und bei dem die Audienz bei Papst Franziskus sicher das Highlight, aber eben nur ein Programmpunkt war. Die Tage dieser Reise sind straff durchgetaktet: Der Besuch der Sixtinischen Kapelle stand ebenso auf dem Plan wie antike Stätten oder unter anderem am Donnerstag eine Fahrt zum Castell Gandolfo, der Sommerresidenz des Papstes mit dem vatikanischen Garten und dem päpstlichen Palast. Daneben gab es, wie Spieker es nennt, auch kleinere Ausflüge. Langeweile, so viel ist klar, konnte nicht aufkommen.

Im Pilgershop auf dem Campingplatz gab es neben Büchern und Kalendern vom Papst den Playmobil-Luther und Wikana-Kekse mit Lutherrose. (Foto: Bärbel Spieker)

Auch zum Zeitpunkt des Telefonats mit der MZ war Spieker on tour, sie folgte einer Gruppe durch die Stadt, mit dabei hatte sie jene Handpuppen, die Katharina von Bora und Martin Luther darstellen sollen und vor unterschiedlichen Kulissen in Rom fotografiert werden. Was die Luther-Puppe betrifft, so hätte sich eine Mitreisende von deren Präsenz einmal bedrängt gefühlt. Doch blieb dies die Ausnahme und Bärbel Spieker betont: „Ich finde es schön, wie entspannt das Verhältnis ist und dass wir so etwas machen können.“ Und dann habe es noch eine Besonderheit gegeben. Das Projekt, freut sich die Pfarrerin aus Oranienbaum, hat den Ökumenepreis der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland erhalten.

Die Puppen, die Luther und Katharina darstellen sollen, hat Bärbel Spieker an den verschiedenen Orten der Romreise fotografiert. (Foto: Florian Zeller)

In Oranienbaum zurückerwartet wurde die hiesige Gruppe am Sonnabend, dem Vorabend des Reformationstages, bei dem an Martin Luthers Thesen-Veröffentlichung vom 31. Oktober 1517 in Wittenberg erinnert wird.

Mit den Landesbischöfen Friedrich Kramer, Joachim Liebig und Gerhard Feige waren auch die leitenden Geistlichen von evangelischer und katholischer Kirche aus Mitteldeutschland diese Woche mit in Rom.