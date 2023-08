An der Evangelischen Gesamtschule „Philipp Melanchthon“ in Wittenberg wird aufgestockt. Gestiegene Kosten und zuletzt schlechtes Wetter erweisen sich als Herausforderung für den Trägerverein.

Die Evangelische Gesamtschule „Philipp Melanchthon“ in Wittenberg bekommt ein zusätzliches Stockwerk. Baubeginn war am 19. Juni. Schlechtes Wetter hat später zu Verzögerungen geführt.

Wittenberg/MZ - Blauer Himmel, kein Wind, angenehme Temperaturen: Es sind ideale Bedingungen am Morgen dieses 10. August, als ein Kran eine Wand am Haken hat. Die Wand ist wie andere auch für die Erweiterung der Evangelischen Gesamtschule „Philipp Melanchthon“ in Wittenberg bestimmt. Das Gebäude in der Kreuzstraße bekommt wie berichtet eine zusätzliche Etage. Zuletzt aber waren die Umstände alles andere als günstig: Heftige Regenfälle und starker Wind hatten dafür gesorgt, dass man im Zeitplan aus dem Takt geriet. Oben musste abgepumpt werden, Wände konnten nicht hochgebracht werden. Nun sei man, sagt der Geschäftsführer der Einrichtung, Ingo Kliche, ein bis zwei Wochen im Rückstand.