Es wird 84 Impfstationen im Landkreis Wittenberg geben

Wittenberg - Mit weiteren Sonderimpfaktionen am Wochenende und einer zusätzlichen umfangreichen Impftour möchte der Landkreis die Impfquote im Kampf gegen die Corona-Pandemie verbessern. Unter dem Motto „Impfen vor der Haustür - 84 Impfstationen im Landkreis Wittenberg“ werden ab der kommenden Woche zwei mobile Impfteams verschiedene Orte im gesamten Kreis anfahren.

Zudem werden die Bad Schmiedeberger Rallye am Sonnabend in Patzschwig, der Radwandertag mit Town-und-Country-Fest am Sonntag an der Wittenberger Schlosskirche sowie der Seniorenaktionstag am Mittwoch auf dem Wittenberger Marktplatz genutzt, um Angebote zu unterbreiten.

„Wir stehen am Beginn der 4. Welle und wissen, was wir im letzten Herbst und Winter alle erleben mussten“, begründet Landrat Christian Tylsch die Aktionen. „Nie war impfen einfacher als jetzt und nie war es so einfach, sich und andere zu schützen“, betont er. „Ich rufe deshalb alle Bürgerinnen und Bürger auf: Lassen Sie sich bitte impfen. Nutzen Sie die Chance, solange es noch so einfach ist.“

Neben den Sonderterminen gibt es weiterhin den „impf-offenen Sonnabend“ im Impfzentrum von 8 bis 14 Uhr, Impfungen in Betrieben für Mitarbeiter und Angehörige und das „Impfen to go“ in verschiedenen Städten an - am heutigen Donnerstag von 9 bis 17 Uhr vor dem E-Center in Wittenberg. Mitzubringen sind die Krankenversicherungskarte, der Personalausweis und nach Möglichkeit der Impfausweis. Falls letzterer nicht vorhanden oder es noch nicht der gelbe ist, wird ein neuer Impfausweis ausgestellt. (mz)