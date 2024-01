Nach der unglücklichen Derby-Niederlage gegen Köthen steht das nächste Prestigeduell in Staßfurt an. Noch immer wartet der SV Grün-Weiß auf den ersten Auswärtspunkt.

Matchwinner Lukas Krug (l., HG 85 Köthen) ist am Sonntag in der Wittenberger Stadthalle in Aktion.

Wittenberg/MZ. - Marco Hüls blickt nach vorn. „Handball ist ein Tagesgeschäft“, sagt der Trainer vom SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz. „Jedes Spiel fängt bei null an“, betont der Coach vor dem Prestigeduell in der Mitteldeutschen Handball-Oberliga der Männer am Samstag ab 18 Uhr in Staßfurt. Die Grün-Weißen haben in der Fremde noch keinen einzigen Punkt geholt. Die Zeit ist reif für die Wende.