Vor 100 Jahren Ertrunkene im Fluss, 25 Millionen für Luthersbrunnen: Das geschah 1923 im Kreis Wittenberg

Der Brand in einer Seifenpulverfabrik hält die Feuerwehren in Atem. Auch das Baden in der Elbe bleibt für manche nicht ohne Folgen. Die Inflation steigt. Oranienbaum hofft auf Elektrizität. Das geschah vor 100 Jahren im Kreis Wittenberg.