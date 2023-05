Am 22. Mai wird der Ratssaal im Coswiger Rathaus zum Schauplatz eines kulturellen Leckerbissens.

Coswig/MZ - Am Montag, dem 22. Mai, wird in Coswig eine alte und fast vergessene Tradition wiederbelebt. Nach langer Pause wird wieder zum Rathauskonzert eingeladen. Für diese erste Wiederauflage konnte in Zusammenarbeit mit dem Coswiger Karne-Kunst-Verein ein ganz besonderer internationaler kultureller Leckerbissen engagiert werden.