Erster Wolf in Zschornewitz ist tot

Wittenberg/MZ. - Kurzzeitiges Aufatmen in Zschornewitz. Am Dienstag ist in der Ortschaft ein Wolf gefangen und getötet worden. Das hat das Landesumweltamt (LAU) bekanntgegeben (die MZ berichtete). Allerdings wird noch nach einem zweiten Tier gesucht.