Erster Gast wird im Tageshospiz in Wittenberg begrüßt

Hospizversorgung in Sachsen-Anhalt

Wittenberg/MZ. - Mit Gertrud Conrad ist in der vergangenen Woche der erste Gast im Tageshospiz des Katharina-von-Bora-Hospizes in Wittenberg begrüßt worden. Das teilt das Paul-Gerhardt-Stift mit. „Die 87-Jährige, die zuhause eher zurückgezogen lebt und wenig spricht, unterhielt sich schon am Vormittag interessiert mit einer Dame, die im Katharina-von-Bora-Hospiz betreut wird“, schreibt die Einrichtung.