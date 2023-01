Beim ersten Elektroautostammtisch im Kreis Wittenberg, der vom Autohaus „Gänsicke“ organisiert wurde, haben sich Fahrer austauschen können. Was beschäftigt.

In Piesteritz hat am Dienstagabend der erste Elektroautostammtisch im Kreis Wittenberg vom Autohaus „Gänsicke“ stattgefunden.

Piesteritz/MZ - Flüsterleise summt ein Hyundai Ioniq 5 auf den Parkplatz vor dem Piesteritzer Hof. So raumschiffartig der Wagen klingt, so futuristisch sieht er mit seinem kantigen Blechkleid und den markanten durchgängigen LED-Lichtern aus. Autokennern ist von weitem klar, dass es sich bei dem in der Farbe „Cyber Grey“ lackierten Fahrzeug um ein Elektroauto handelt. Spätestens das „E“ im Nummernschild verrät, dass unter der wuchtigen Motorhaube des Autos kein diesel- oder benzinfressender Motor schlummert.