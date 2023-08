Vier Bands spielen am Freitag bis Mitternacht auf dem Klosterhof Coswig. Vorher gibt es Poetry-Slam mit Berliner Flair. So soll das Event nachhaltiger werden.

Coswig/MZ - Regelmäßig wiederkehrende Veranstaltungen erlangen ab irgendeinem Zeitpunkt auch traditionellen Status. Bei „Rock around Barock“ sei das der Fall. „Bei der 17. Auflage kann man schon von Tradition sprechen“, sagt Bastian Loran, der Leiter der jungen Gemeinde Coswig/Zieko, die diese Großveranstaltung von Beginn an in Eigeninitiative organisiert und in Kooperation mit der Stadt Coswig durchführt. Dabei haben sich die aktuellen Mitglieder – im Alter von 14 bis 20 Jahren – für die am Freitag ab 18 Uhr anstehende Veranstaltung etwas Neues auf die Fahnen geschrieben.