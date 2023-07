Unbekannte stehlen aus dem Nabu-Zentrum in Wittenberg ein Kaninchen.

In Wittenberg wurde ein Kaninchen gestohlen.

Wittenberg/MZ - Vom dem Gelände des Nabu in Wittenberg haben Unbekannte ein Kaninchen gestohlen.

Wie der Polizei am Dienstag, 25. Juli, angezeigt wurde, sollen die oder der Täter am 17. Juli zwischen 8 und 13 Uhr, also während der Öffnungszeit, ein Kaninchen entwendet haben.

Nach Angaben der Anzeigenerstatterin war das Tier im Naturschutzzentrum im Reinsdorfer Weg in Wittenberg zur Pension untergebracht. Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl wurde eingeleitet.