Ermittlungen dauern an Tote Person an Zugstrecke bei Bergwitz gefunden - Bahnverkehr um Wittenberg massiv beeinträchtigt

An der Bahnstrecke in der Nähe von Bergwitz wurde am Dienstagmorgen eine leblose Person gefunden. Die Zugstrecke war am Morgen voll gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.