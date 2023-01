Ermittler haben noch keine heiße Spur

Wittenberg/Reinsdorf/MZ - Nach der Einbruchsserie in Reinsdorf stehen die Ermittlungen der Polizei deren Angaben zufolge weiterhin am Anfang. Der Zeugenaufruf vom 9. Januar habe noch keine Ergebnisse gebracht, es habe sich daraufhin bisher niemand gemeldet, erklärte eine Polizei-Sprecherin am Donnerstag auf Anfrage der MZ. Auch der Gesamtschaden sei unbekannt, da es noch nicht alle Schadensaufstellungen der Betroffenen vorlägen.

